Aggancio completato: Milenkovic raggiunge Montolivo nella storia della Fiorentina e ad un passo c’è uno dei Leoni di Ibrox

Nuovo traguardo in viola per Nikola Milenkovic

Nella vittoria della Fiorentina sul Monza, il difensore Nikola Milenkovic ha raggiunto quota 261 presenze totali in maglia gigliata, eguagliando così Riccardo Montolivo e diventando il 20esimo calciatore più presente di sempre nella storia viola. Così ripartite le presenze del calciatore serbo classe ’97: 214 in Serie A, 25 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana, 21 in Conference League.

E domani potrebbe salire un altro gradino…

Milenkovic adesso è ad una sola presenza dal prossimo traguardo, quello delle 262 partite con la maglia della Fiorentina di Sergio Castelletti, storico ex difensore viola, vincitore di 2 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe e una Mitropa Cup in viola. Castelletti, scomparso nel 2004, è ricordato tra i mitici ‘Leoni di Ibrox’ della Coppa delle Coppe del 1960-1961.