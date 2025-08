La Fiorentina sta proseguendo i lavori per il rinnovo del centravanti Kean. Secondo quanto riferito da Sky Sport al momento c’è una certa distanza fra domanda e offerta nonostante la buona proposta del club viola.

L'intenzione della Fiorentina

Il giornalista Gianluca di Marzio sul suo sito ufficiale precisa che l'intenzione della Fiorentina è quella di aumentare la base, che oggi è a 2 milioni di euro, e in più strutturare dei bonus legati alle prestazioni che possano far arrivare lo stipendio di Kean vicino alle cifre che chiede. C’è ovviamente fiducia per la buona riuscita dell’operazione.

E subito dopo…

Dopo aver sistemato tutti i dettagli per il rinnovo di Kean, la società si dedicherà a quello di Dodô.