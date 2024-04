Gli occhi della Fiorentina puntati su Salonicco. L'Aston Villa parte avanti ma il discorso qualificazione...

Dopo questa sera il quadro delle semifinaliste di Conference League sarà chiaro.

Uno sguardo anche alla Grecia

La Fiorentina parte dallo 0-0 venuto fuori dalla sfida in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen e questo lo sappiamo già. I viola dovranno vincere con qualsiasi risultato per poter andare avanti, mentre in caso di pareggio ci saranno i supplementari prima ed eventualmente i rigori poi. Ma gli occhi dei viola saranno puntati anche su Salonicco e sulla sfida tra Paok e Club Brugge. All'andata i belgi si sono imposti in casa di misura (1-0). Questo perché, in caso di superamento del turno, ci sarà da affrontare una di queste due squadre.

Aston Villa e Lille, tutto aperto

Dall'altra parte del tabellone, c'è la favorita della competizione, ovvero l'Aston Villa che parte avvantaggiata sì contro il Lille, ma avendo vinto per 2-1 a Birmingham non è certo sicura della qualificazione: è un discorso aperto anche in questo caso. Infine il Fenerbahçe ospita l'Olympiakos dopo aver perso 3-2 in Grecia.

Chi andrà avanti? Al campo spettano le risposte.