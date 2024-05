Il terzino brasiliano della Fiorentina Dodô ha toccato vari temi durante il media day organizzato dall'UEFA: “Stiamo vivendo una grande opportunità. L'anno scorso abbiamo perso, ora sappiamo come giocare questa finale. Dobbiamo andare lì e fare del nostro meglio per portare a casa una grande vittoria e un trofeo a Firenze”.

“Difficile tornare al cento per cento dopo un grosso infortunio”

E poi: “Sto bene, anche se è molto difficile dopo un infortunio grande tornare al cento per cento, ad un livello alto. Mi sono allenato forte e sono in crescita. I capelli? Adesso cambio e passo ad un grigio, mi piace il colore”.

Sull'Olympiakos: “Ho parlato con Taison, che è stato mio compagno di squadra allo Shakhtar e gioca per il PAOK, per conoscere la loro squadra, mi ha detto che è forte, che ha dei giocatori sugli esterni da temere e anche un dettaglio decisivo che non posso dire. Sappiamo già come giocano”.

“Rimango qua tutta la vita”

Sul futuro di Italiano e il suo: “Per il mister è difficile da dire, non sappiamo che cosa pensa, però ringrazio per tutto quello che ha fatto per la nostra squadra. Per quanto mi riguarda, io rimango qua per tutta la vita”.