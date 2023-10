Caso Supercoppa: Napoli e Fiorentina rinunciano alla trasferta araba? La Lega: Abbiamo già i sostituti

Il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe chiesto di giocare la Supercoppa, che quest'anno andrà in scena in un'inedita formula a quattro partecipanti, in Italia. E la Fiorentina, si legge su La Gazzetta dello Sport, così come accaduto di recente anche su altri temi, si è allineata alla posizione del numero uno dei partenopei, spesso in opposizione con le scelte della Lega.

La Lega, riporta ancora la rosea, dal canto suo ha fatto sapere di aver già pronta la soluzione: Milan e Atalanta, nella classifica del 22-23 subito dopo Inter e Lazio, sarebbero pronte a subentrare.

Provocazione e contro-provocazione? Si vedrà. Difficile pensare che due club rinuncino a partecipare: c’è un incasso garantito e una sanzione sportiva che potrebbe eventualmente colpire entrambi.