La Nazione: Strategia Sohm e occhio a Martel

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

In apertura troviamo: “Motivazione e maglia da titolare Fazzini porta qualità, Kospo la forza Quei jolly che Pioli è pronto a calare”. Sottotitolo: “La duttilità dell'ex Empoli lo vede in campo accanto a Mandragora o Fagioli ma anche alle spalle delle punte”.

Pagina 5

Qui leggiamo: “Tutto il bello del viola Gud si è rimesso in moto Ranieri, capitan-esempio”. Sul mercato in uscita: “Nzola al Pisa: la strada è giusta Flamengo-Beltran, ultimo ostacolo”. In taglio basso ancora mercato: “Strategia Sohm e occhio a Martel”. Occhiello: “Le grandi manovre sulla mediana”