Il giorno della verità per Adli, ma in mezzo ci sono due poltrone per tre. E Fagioli...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sarà oggi il giorno decisivo per capire se Yacine Adli riuscirà a recuperare per Fiorentina-Como di domenica. Il centrocampista viola è alle prese con un problema alla caviglia, ma i nuovi innesti di gennaio possono permettergli di recuperare con più calma.

Anche per questo i due posti a centrocampo se li contenderanno in tre: Mandragora favorito per una maglia da titolare dopo le ultime, ottime, prestazioni, mentre l'altro posto se lo giocheranno Cataldi e Fagioli, che potrebbe esordire dal primo minuto in viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.