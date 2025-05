Fiorentina con le spalle al muro per Kean: lui sta bene a Firenze, ma senza l'Europa le riflessioni dell'attaccante saranno attente

La Fiorentina si affiderà ancora una volta al suo bomber di punta per provare a rincorrere un'insperata Conference League. Poi si penserà al futuro.

La Fiorentina ha le mani legate

Ma la società viola ha le mani legate per quanto riguarda il futuro del suo attaccante, per il quale varrà una clausola rescissoria da 52 milioni che vale dal 1° al 15 luglio per tutte le squadre che lo seguono e che ci vogliono provare.

Riflessioni

Se arriveranno quei soldi, la Fiorentina non potrà dire di no alla partenza dell'ex Juventus verso altri lidi. Kean e il suo entourage rifletteranno sul da farsi, con la volontà del giocatore che potrebbe essere determinante per la permanenza o meno a Firenze. A di là di un feeling con la città assolutamente buono, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sarà dura tenere a Firenze Kean senza l'Europa.