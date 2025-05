I convocati della Fiorentina: ci sono due assenze nell'elenco di Palladino per la sfida con l'Udinese. Ok Cataldi

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha reso noto la lista dei convocati per l'ultima giornata di campionato, la trasferta di domani sera contro l'Udinese di Kosta Runjaic. Il tecnico gigliato non regista alcun giocatore squalificato ma per la sfida contro i bianconeri dovrà comunque far a meno di due pedine.

Zaniolo e Folorunsho non ci saranno: i dettagli

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo e Michael Folorunsho, entrambi non faranno parte del gruppo che si giocherà gli ultimi tre punti disponibili e proverà a centrare il miracolo chiamato Conference League. Torna invece disponibile, dopo esser stato ai box dall'andata delle semifinali di Conference contro il Betis, Danilo Cataldi.

La lista completa dei convocati:

ADLI Yacine, BELTRÁN Lucas, CATALDI Danilo, COLPANI Andrea, COMUZZO Pietro, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DE GEA QUINTANA David (P), FAGIOLI Niccolò, GOSENS Robin Everardus, GUDMUNDSSON Albert, KEAN Bioty Moise, MANDRAGORA Rolando, MARÍ VILLAR Pablo, MARTINELLI Tommaso (P), MORENO Matías Agustín, NDOUR Cher, PARISI Fabiano, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, RICHARDSON Michael Amir Junior, TERRACCIANO Pietro (P).