Una serata totalmente inspiegabile quella dell'Italia che ci ha messo 45 minuti prima di scendere in campo e rimontare clamorosamente la Germania, a Dortmund. Alla fine al Signal Iduna Park è finita 3-3 ma a passare sono i tedeschi, dopo l'1-2 di San Siro nell'andata dei quarti di Nations League. Grande protagonista però l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, che con la doppietta ha avviato la rimonta azzurra.

Primo tempo da incubo per gli azzurri, sotto alla mezz'ora per il rigore di Kimmich. Raddoppio da pazzi, con la Germania che batte un calcio d'angolo mentre Donnarumma e compagni stanno discutendo in area e Musiala a porta vuota segna il 2-0. Nel finale di tempo, addirittura una ripartenza che culmina nel colpo di testa vincente di Kleindienst.

Ripresa che però racconta un'altra storia: Germania rilassata e su un pallone recuperato sulla trequarti, Kean batte Baumann con un bel destro dal limite. Altri venti minuti e il bomber viola trova un'altra rete, stavolta con l'interno da dentro l'area. L'Italia ci crede e si conquista un rigore con Di Lorenzo ma Marciniak lo toglie incredibilmente al Var. Al 92' però il rigore col Var viene assegnato e Raspadori lo trasforma, siglando un inutile 3-3. Italia dunque eliminata e già proiettata sulle gare di qualificazione ai Mondiali, a partire da giugno.