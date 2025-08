La Fiorentina nel corso di questa estate ha ceduto in prestito allo Sturm Graz, per metà stagione, il portiere Oliver Christensen.

Il danese ha spiegato così il suo passaggio in Austria: "La cosa più importante per me era trovare un club in estate dove poter giocare molto. Certo, non è mai bello quando questo è dovuto a un infortunio (quello che doveva essere l'estremo difensore dello Sturm resterà fuori per un bel pezzo ndr), ma anche questo è il calcio. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi in questi cinque mesi".

“Quando scendo in campo, qualcosa dentro di me cambia”

Poi ha aggiunto: "Quando scendo in campo, qualcosa cambia dentro di me. Voglio assolutamente vincere. Se qualcosa non va, posso scatenarmi un po'".

“De Gea è una leggenda”

Alla Fiorentina, Christensen ha avuto la possibilità di allenarsi con David De Gea: "Per i portieri della mia età, è una leggenda. Ha avuto una carriera incredibile, ha trascorso dodici anni al Manchester United. Sono stato felice di potermi allenare con lui per sei mesi".