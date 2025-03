Intervistato da Numero Diez, l’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato di Commisso e Moise Kean in particolar modo, concentrandosi sulle prospettive viola con la proprietà americana e su quelle del centravanti gigliato.

‘Commisso ha perso un po’ di entusiasmo, voleva rendere la Fiorentina grande ma…'



"Si vede che Commisso ha voglia di fare e di spendere per rendere la Fiorentina grande. Purtroppo ha trovato dei momenti dove la burocrazia gli ha tolto un po' dell'entusiasmo che aveva all'inizio. Ci sta, quando si ha voglia di fare le cose per bene e aiutare la squadre. Se trovi qualche intoppo è sempre un piccolo dispiacere. Però il mondo del calcio italiano è questo, bisogna accettarlo e capire come muoversi al suo interno. Credo che lui si stia muovendo in sintonia alla città e speriamo che questo continui per tanto tempo”.

‘La Fiorentina ha ritrovato un 9, Kean può diventare una bandiera’

"Kean sta facendo un gran campionato, sono davvero contento che la Fiorentina abbia ritrovato un numero 9. Per diventare bandiera ci vuole continuità, adesso speriamo che possa tornare al gol (che gli manca da un po'). Se riesce a ritrovarsi e a essere decisivo ancora, dovrà essere continuo nel lavoro per diventare bandiera. Per adesso lo ha fatto, mancano due mesi per trovare gol importanti che possano regalare le vittorie che servono per gli obiettivi fissati dalla Fiorentina”.