FOTO FN: Caro abbonamenti, la protesta dei tifosi della Fiorentina corre sul filo dello striscione

C'è stato spazio anche per la polemica durante Fiorentina-Atalanta.

La Curva Fiesole si è fatta sentire a proposito del caro abbonamenti varato dalla società nel corso dell’estate esponendo uno striscione ad inizio gara in cui c'era scritto: "Tifosi “pro” si diventa col tempo, non facendo pagare 50 euro in più l’abbonamento".

“Pro” è una delle modalità che si potevano scegliere per quanto riguarda lo stesso abbonamento stagionale, con il pacchetto teoricamente più “ricco” e “importante”.