A TVL ha parlato l’ex difensore viola Celeste Pin, che ha commentato la situazione della Fiorentina alla luce della battuta d’arresto col Como, spaziando su vari argomenti di casa viola.

‘Non capisco perchè Gudmundsson non giochi’

“Analizzare la situazione della Fiorentina nell’ultimo periodo è difficilissimo. In 10 giorni siamo passati dalla vittoria spettacolare sotto ogni aspetto con l’Inter al Franchi, imponendosi per 3-0. Poi arriva il Como ed è mancata voglia di fare la partita, aggressività, lasciando giocare gli avversari che hanno vinto in maniera meritata. Il primo gol subito grida vendetta, ed evidenzia anche presunzione. Mi aspettavo una metamorfosi, e il primo pensiero va a Gudmundsson. Non riesco a capire perchè non parta mai dall’inizio; se non sta bene non entrerebbe nemmeno, quindi deve giocare titolare. Gli va dato lo spazio che merita, ha qualità importanti. Fagioli a ridosso delle punte non mi è piaciuto, deve giocare davanti alla difesa”.

‘Palladino deve andare incontro alle esigenze dei calciatori’

“Pradè è intervenuto suonando il campanello, la classifica è sempre buona ma se si continua a regalare punti, poi potrebbero venire a mancare. Bisogna capire come Palladino voglia giocare, perchè non è chiaro. Con l’Inter al Franchi la formazione era di emergenza, la squadra ha giocato in contropiede, col Como però devi fare il gioco e avere carattere. Si è visto un grande passo indietro. Palladino aveva dimostrato di essere duttile cambiando in corsa, capendo che la squadra non andava. Ora deve andare incontro alle esigenze dei calciatori: da quando c’è Commisso la Fiorentina non ha mai fatto un mercato così, il tecnico non può essere scontento e con Verona e Lecce è obbligatorio trovare la quadra”.