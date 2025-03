Un grande Como non sfigura a San Siro, ma si arrende a un grande Reijnders. Milan che ri-supera la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il sabato di Serie A continua col match delle 18: tra Milan e Como finisce 2-1.

La cronaca della gara

Partita scoppiettante sin dai primissimi minuti: Musah ha l'occasione del vantaggio dopo appena tre minuti, ma sciupa a porta vuota. Si fa vedere allora il Como, che passa al 33° con un gran sinistro di Da Cunha a fil di palo da fuori area. Lariani addirittura vicini al raddoppio, ma ci vuole un gran Maignan a neutralizzare Kempf al 43°. Secondo tempo che riprende il copione del primo: solo un fuorigioco millimetrico nega il 2-0 al solito da Cunha, ma appena 3 minuti dopo arriva il pareggio del Milan con una grande imbucata di Reijnders per Pulisic, che incrocia bene e batte Butez. Al 69° ci riprova Reijnders da fuori, ma colpisce la traversa: poco male, perché al 75° Abraham trova il filtrante per l'olandese che segna sul primo palo per il 2-1. C'è tempo per l'esordio storico di Dele Alli, che però dura appena 10 minuti: entrataccia su Loftus-Cheek e rosso diretto. La partita finisce così.

Come cambia la classifica

Milan che supera la Fiorentina non con poche difficoltà; Como che non migliora la propria classifica nonostante l'ottima prestazione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 60, Atalanta 58, Juventus 52, Lazio 51, Bologna 50, Roma 46, Milan 47, Fiorentina 45, Udinese 40, Torino 35, Genoa 35, Como 29, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 22, Venezia 19, Monza 15.