La prima semifinale di Champions va al PSG grazie a un super Donnarumma. Domani sera l'Inter in campo

Si è appena conclusa la prima, scoppiettante semifinale di andata della Champions League, competizione che vede ancora in corsa l'Inter, impegnato domani sera contro il Barcellona. Stasera, all'Emirates Stadium di Londra, l'andata fra Arsenal e PSG è terminata 0-1: in rete Dembelè per i parigini.

La cronaca della partita

Semifinale che si sblocca dopo appena 3 minuti, quando Dembelè serve Kvaratskhelia largo sulla sinistra: il georgiano punta l'area, poi serve nuovamente Dembelè che colpisce di prima intenzione e batte David Raya sul secondo palo, per l'immediato 0-1. La partita assume sin da subito ritmi “da Champions” e le occasioni iniziano a fioccare: ancora vicino il PSG, stavolta con Douè, respinto bene da Raya; poi è il turno dell'Arsenal, che cresce nel finale di primo tempo e, sul gong, Martinelli impegna Donnarumma che si supera sul diagonale del brasiliano.

Al rientro dall'intervallo i Gunners trovano immediatamente il pareggio su sviluppi di calcio piazzato, con l'incornata di Merino, ma un lungo check Var nega la gioia del pareggio ai padroni di casa, annullando il gol per fuorigioco. Dominio inglese che prosegue, e allora serve un altro miracolo di Donnarumma, stavolta sul diagonale di Trossard, a negare ancora una volta il pareggio. Torna su il PSG che sfrutta le fatiche date dal pressing continuo dell'Arsenal: ci va vicino al 76simo Joao Neves, che spara alto dal limite dell'area, poi all'84simo ha il match point Ramos che trova un grande aggancio al volo e tira a botta sicura, col pallone che si stampa sulla traversa. Finirà così: appuntamento al 7 maggio per il ritorno al Parc des Princes.