Tutto sommato soddisfatto l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino che ha commentato il deludente 0-0 contro il Venezia.

“Le difficoltà ci sono sempre, è ovvio che le incontreremo però oggi io voglio fare i complimenti alla squadra perché ho visto uno step di crescita sotto il profilo del non possesso. Avevamo fatto tanti errori contro il Puskas, abbiamo rischiato zero e questo step c’è stato. A mio avviso abbiamo fatto una buona partita in fase di non possesso, è ovvio che c’è da migliorare in fase di gioco e questo è compito mio, ci vuole un po’ di tempo perché siamo in ricostruzione".

E poi: "Mi aspetto miglioramenti durante la settimane e giovedì in fase di gioco, lavorerò per arrivare pronti a questa partita perché è un dentro-fuori. Sappiamo che sarà una battaglia, dovremo essere bravi ad andare lì con l’atteggiamento che abbiamo avuto oggi. Ambiente pesante? Ho sentito i tifosi cantare dal 1’ al 95’, li dobbiamo ringraziare. I nostri tifosi sono la nostra famiglia, è ovvio che volevamo regalargli una vittoria e non ci siamo riusciti però non c’è pressione. Dobbiamo mantenere equilibrio mentale, un ambiente positivo, ci vuole un po’ di tempo e i nostri tifosi questo lo sanno.

Sull'uscita di Gonzalez: "Sono in questo mondo da più di 20 anni e sono abituato, alle dinamiche di mercato, giocatori che vanno e vengono. Non ci ha cambiato nulla, la squadra era concentrata e penso si sia visto uno step di crescita. Nella fase di gioco ho visto tanti errori tecnici, è compito mio, lasciamo tranquilli i ragazzi ma vi assicuro che cresceremo.

Infine su Colpani: "Io conosco benissimo Andrea e so che i carichi di lavoro sono stati pesanti. E’ arrivato da 18-20 giorni, ha lavorato il triplo rispetto agli altri perché ha avuto degli acciacchi. Va solo ringraziato in questo senso, sono sicuro che troverà la forma migliore, come la troveranno altri".