Occhio a Ranieri: con la difesa dell'Italia in emergenza, salgono le quotazioni per il suo esordio. Tanto dipenderà... da Gatti

In vista delle due sfide valevoli per la qualificazione al Mondiale, Spalletti ha diramato le sue convocazioni: tuttavia, appena dopo la finale di Champions, Acerbi ha fatto dietrofront rinunciando alla chiamata del CT. Come se non bastasse, poi, Buongiorno ha dato forfait per problemi fisici: il suo posto è stato preso dal capitano viola Luca Ranieri.

Proprio lui spicca tra gli indiziati numero uno per un posto nella difesa a 3 che affronterà la Norvegia: due posti già sicuri, quelli di Di Lorenzo e Bastoni, ma c'è il rebus del terzo difensore che scenderà in campo. Gatti non è al 100% e potrebbe alzare bandiera bianca: a quel punto, i centrali rimanenti (oltre a Ranieri) sarebbero Coppola dell'Hellas Verona, che sembrerebbe partire un po' più indietro nelle gerarchie, e Gabbia del Milan, di maggiore esperienza ma meno abituato alla difesa a 3 (anche se Conceicao la ha utilizzata nel finale di stagione). Non solo prima chiamata, dunque: per Ranieri potrebbe arrivare anche la prima presenza.