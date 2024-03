Nuovi guai in vista per Tonali? L'accusa: "Ha violato 50 volte le regole sulle scommesse"

Scommesse: ancora guai per Tonali?

Nuovi problemi per Sandro Tonali, già fermo da tempo a causa della squalifica di 10 mesi patteggiata con la FIGC – ed estesa a livello internazionale dalla FIFA – per aver scommesso sul calcio. Tonali non scende in campo ormai dallo scorso 25 ottobre.

Un'accusa molto pesante per il centrocampista

La Federcalcio inglese ha ufficializzato in una nota che il centrocampista italiano classe 2000 attualmente in forza al Newcastle è accusato di aver violato per 50 volte le regole della FA sulle scommesse, piazzando giocate su partite di calcio in un periodo compreso tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Adesso l'ex Milan ha tempo fino al 5 aprile per difendersi.

Tonali si impegnerà a cooperare con l'indagine della FA, come dichiarato dal Newcastle: "Sandro continuerà a collaborare pienamente con le indagini pertinenti e gode del pieno supporto del club. A causa del procedimento in corso, Sandro e il Newcastle United non rilasceranno ulteriori commenti in questo momento».