L'idea originale di poter aggiungere un centrocampista al gruppo di Pioli in Inghilterra sembrava utopia ma le ultime ore l'hanno resa molto più fattibile, scrive il Corriere Fiorentino. L'obiettivo di Pradè a questo punto sarebbe di chiudere l'affare Sohm già domani e poterlo far volare verso Nottingham dove la Fiorentina affronterà Milenkovic e compagni martedì sera. Con la possibilità, a quel punto, di farlo debuttare a Old Trafford sabato prossimo, contro il Manchester United.

Occhio però sempre al centrocampo, perché Sohm potrebbe non essere l'ultimo innesto: molto dipende dalla situazione di Mandragora ma volendo, anche dalle valutazioni su Ndour e Richardson e in caso di ulteriore uscita, la Fiorentina si orienterebbe su un giocatore diverso, più funzionale alle idee di Pioli.