L'esame e... Il sospiro di sollievo

Sul campo del Franchi questo pomeriggio andrà in scena una delle prove generali della Fiorentina per riavvicinarsi alla zona Europa contro la Salernitana. Inevitabile puntare al bottino pieno, se si pensa che i campani sono ultimi in classifica, nonostante abbiano mostrato segnali di risveglio da quando sulla panchina è arrivato Filippo Inzaghi.

Italiano mette sotto esame, ancora una volta, il suo attacco. In particolare nella lente di ingrandimento c'è Lucas Beltran, reduce da un bell'ingresso in campo contro il Genk nel ruolo di seconda punta alle spalle di Kouame. Oggi con tutta probabilità sarà ancora lui a guidare il reparto offensivo viola per cercare finalmente di sbloccarsi in campionato.

Prestazione contro il Genk che ha dato ottime indicazioni anche su un altro tassello fondamentale: Michael Kayode. Il terzino destro sta bene ed è pronto a tronare dal 1' dopo l'infortunio. Un sospiro di sollievo per tutti, anche per Parisi che si riposerà e che, a destra, non si è trovato molto bene. Lo scrive La Nazione.