Anche Stefano Fiore oggi era presente alla fiera Pitti Uomo. un'occasione questa per parlare del periodo della Fiorentina. L'ex centrocampista viola si è espresso così a TMW: "L'associazione temporale con quello che, ahimè, è accaduto a Bove e con la flessione dei viola, sarebbe una facile equazione. Qualcosa sicuramente ha influito, Bove fino a quel momento era stato straordinario, della sua presenza ne aveva beneficiato tutta la squadra. ma non può essere solo questo fattore. Ci saranno altri problemi che Palladino ha evidenziato in maniera molto onesta ieri sera, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Credo che si era andati oltre con le otto vittorie consecutive. Nessuno si aspettava la Fiorentina così in alto. Ma penso che questo faccia parte del percorso di crescita".

L'ex giocatore conclude l'intervista con una riflessione sul recente arrivo di Folorunsho in sostituzione di Edoardo Bove "Hanno caratteristiche diverse però Folorunsho è molto duttile, credo sia però più offensivo. Può dare sicuramente maggiore equilibrio e porta i centimetri che mancano in mezzo al campo".