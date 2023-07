Camorani: "Arthur giocava fuori ruolo con Allegri, ma Italiano saprà dove sistemarlo. Dia? Da prendere al volo, con lui Fiorentina da Champions"

Alfonso Camorani, ex giocatore viola oggi allenatore, è intervenuto a Lady Radio per commentare le mosse di mercato della Fiorentina:

“Parisi grandissimo giovane, Arthur era fuori ruolo nella Juventus di Allegri. Italiano è stato un play come lui quindi non avrà problemi a trovare la sua collocazione ideale”.

E su Boulaye Dia: “Da prendere subito, con lui la Viola potrebbe puntare anche alla Champions League. Sa attaccare la profondità, proteggere la palla, sarebbe perfetto per Italiano. 40 milioni? Secondo me li vale tutti, già in Spagna aveva mostrato il suo potenziale”.