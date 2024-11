Dalla cerimonia per la Hall of Fame della Fiorentina ha parlato l'ex attaccante e numero 10 viola Adrian Mutu. Queste le parole ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “Sono felice di essere premiato qui. Quando ero qui non mi rendevo conto di quanto stavo dando a Firenze, ora con questo premio capisco. Firenze è la città che amo di più. E' bello aver lasciato qualcosa nel cuore dei fiorentini, è sempre un piacere tornare qui. Gudmundsson? Ha grandi qualità e giocate, deve trovare continuità. La 10 è pesante a Firenze, quando la indossi devi fare sempre la differenza. Ma lui è all'inizio e può fare grandi giocate”.

‘Conosce Kean, non mi stupisce. Se la Fiorentina vincesse qualcosa…’

E ancora: “Penso che la Fiorentina si meriti questo posto in classifica, Palladino aveva bisogno di tempo. Ho letto che Commisso porterà rinforzi a gennaio. Bene così. La Fiorentina per me dovrebbe stare sempre tra le più grandi. Ora serve essere continui. Kean? Lo conoscevo già non mi stupisce. Ma siamo solo all'inizio. Se la Fiorentina vincesse qualcosa verrei a festeggiare, con i tifosi non con i giocatori per lasciare loro il giusto spazio. Io sono fiorentino per scelta”.

‘Mi piacerebbe allenare la Fiorentina’

E infine: “Io sulla panchina viola? Mi piacerebbe, ma ora c'è Palladino che sta facendo benissimo. Spero e penso che farà bene, l'ho visto carico”.