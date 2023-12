La dolce metamorfosi di Beltran sblocca uno dei tanti bonus che la Fiorentina deve pagare al River Plate

Se c'è un aggettivo per descrivere Lucas Beltran in queste ultime due apparizioni è sicuramente: decisivo. Due gol consecutivi per l'argentino con la maglia della Fiorentina che sono valsi 6 punti per la squadra viola, prima contro il Verona e poi contro il Monza.

In tutto Beltran ha giocato dieci partite, 607’ in totale in cui il numero 9 ha realizzato cinque gol, che gli hanno permesso di diventare il terzo calciatore più prolifico della rosa, alle spalle dell’inarrivabile Gonzalez (9 gol) e di Bonaventura (6) e a pari merito con Martinez Quarta.

E proprio in virtù del quinto gol da quanto è a Firenze, la Fiorentina sarà presto chiamata a pagare uno dei tanti bonus presenti nel contratto di Beltran stipulati con il River Plate al momento del suo passaggio in viola quest'estate, quando è giunto in viola per 13 milioni più altrettanti, appunto, di bonus.

E a pagare sarà anche il numero 9 viola, festeggiato alla grande negli spogliatoi dell'U-Power Stadium e dove l'attaccante viola ha promesso presto una cena pagata ai compagni. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.