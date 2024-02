Villa Stuart rassicura: "Il rientro precoce di Dodo non è anormale. Nessun aumento del rischio di infortuni futuri"

Operato il 27 settembre 2023 dal Prof. Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart, Dodo è stato convocato il 26 febbraio 2024 per il primo appuntamento ufficiale sul campo della Fiorentina Primavera dopo l'intervento, scrive proprio la clinica sul proprio sito. Ma c'è di più.

"Stop forzato dimezzato grazie ai protocolli di Villa Stuart"

“Grazie all’intervento del Prof. Mariani presso Villa Stuart e grazie alla successiva attività di riabilitazione e riatletizzazione, meno di quattro mesi dopo il giocatore era già rientrato negli allenamenti in gruppo con i suoi compagni, aggregandosi alla trasferta della squadra in Riyad. Stop forzato dimezzato grazie ai protocolli di Villa Stuart".

Nessun rischio con il precoce ritorno in campo se si rispettano…

“I comprovati e concreti risultati delle strategie chirurgiche e riabilitative di Villa Stuart e dell’Equipe del professor Mariani vengono continuamente monitorati attraverso l’ analisi della casistica degli oltre 3.000 professionisti operati” - prosegue la nota".

E ancora: “È stato così ampiamente dimostrato che il precoce ritorno all’attività agonistica non aumenta il rischio di successivi infortuni e non compromette la stabilità del ginocchio, a patto che sia nell’intervento chirurgico sia nella successiva riabilitazione siano messe in pratica le migliori best practices”.

Infine: “I numerosi risultati ottenuti dalla prestigiosa clinica romana sono individuabili sia tra le notizie sportive più recenti, sia in quelle più datate, quali i 125 giorni di Insigne o di Totti, i 133 di Rudiger, i 113 di Mario Rui, o addirittura i 110 giorni di Ghezzal e i 98 di Kharja”.