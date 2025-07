Corriere dello Sport-Stadio: Sohm e Mandragora, accelerata viola

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra, oltre al mercato, sulla prima amichevole della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli.

Prima pagina

In copertina il Corriere dello Sport-Stadio scrive a caratteri cubitali: “Sohm e Mandrake, l'accelerata. Lo svizzero si avvicina e Mandragora rinnova”. In taglio alto spazio alla partita di ieri sera: Kean e Dzeko subito in gol".

Pagine 14-15

Nelle pagine interne il quotidiano approfondisce i temi affrontati brevemente in prima pagina. Per quanto riguarda il mercato il Corriere intitola: "Mandragora e Sohm, la Fiorentina accelera" e ancora “ “Una squadra da sfoltire: in otto con la valigia in mano”. Nella pagina seguente il quotidiano scrive a proposito dell'amichevole contro la Primavera ”La viola dei grandi. Pioli fa già sul serio".