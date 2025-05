Il giorno dopo la sconfitta della Primavera della Fiorentina nella finale scudetto contro i pari età dell'Inter, in casa viola è tempo di bilanci e valutazioni. E come spesso accade, la prima situazione da verificare e sulla quale prendere una decisione è quella relativa al futuro dell'attuale tecnico gigliato Daniele Galloppa: sarà ancora lui a sedersi sulla panchina viola o la dirigenza dovrà trovare un sostituto.

Dopo 5 anni Galloppa potrebbe lasciare la Fiorentina

Questo pomeriggio il Pentasport di Radio Bruno ha cercato di fare il punto su di lui che, dopo due stagioni e una Coppa Italia Primavera conquistata, potrebbe fare le valigie per cimentarsi in un'altra esperienza. Per il momento il destino del tecnico non è ancora deciso, servirà infatti un incontro con il club per capire cosa succederà la prossima stagione, quello che è certo però è che l'ex centrocampista, dopo anni nelle giovanili sia pronto per immergersi in una nuova avventura: Galloppa starebbe riflettendo sulla possibilità di fare un salto, e iniziare un'avventura tra i professionisti.

Un club di Serie C lo vorrebbe subito

E secondo quanto riportato dall'emittente le pretendenti non mancherebbero, con un club che avrebbe già palesato il suo interessamento direttamente con il tecnico. Stiamo parlando del Rimini, fresco vincitore di Coppa Italia di Serie C, che dopo l'addio ad Antonio Buscè avrebbe messo il tecnico gigliato in cima alla lista dei preferiti.