La Uefa ha stabilito le previsioni economiche per la prossima stagione, per quanto concerne le quattro principali competizioni europee, ossia la Champions League, l'Europa League, la Conference League e la Supercoppa Europea.

Come riporta Calcio e Finanza, infatti, la Uefa metterà a disposizione dei club partecipanti alle competizioni 3,3 miliardi di euro a fronte di ricavi pari a 4,4 miliardi: la differenza di 1,2 miliardi verrà infatti divisa per finanziare i club non qualificati o usciti ai preliminari, mentre circa 600 milioni rimarranno nelle casse della federazione. La ripartizione dei 3,3 miliardi vede invece questa divisione: 2,4 miliardi ai club di Champions e Supercoppa, 565 milioni per i club di Europa League e infine 285 milioni alle squadre di Conference, Fiorentina compresa. Questa altro non è che la riprova che il salto di livello dalla Conference all'Europa League sia un'urgenza non solo sportiva, ma anche economica.