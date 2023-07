Andersinho Marques: "Arthur una scommessa costosa. La Fiorentina rischia di pagargli uno stipendio esagerato se..."

Sulla suggestione di mercato Arthur-Fiorentina, ha parlato anche il giornalista brasiliano Andersinho Marques. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Sarebbe una scommessa importante. Il centrocampista è validissimo, ma bisogna capire come sta fisicamente. Nell'ultimo periodo in Inghilterra si è arrivato benissimo. Questione stipendio? Dipende tutto da lui, se vuole abbassarselo o meno. Il rischio è spendere una cifra esagerata, in caso il ragazzo non renda”.

E aggiunge: “Negli ultimi anni non si è visto il vero Arthur, con tanta lentezza e poca fantasia. Cos'è in questo momento? Una scommessa, non di più. Sicuramente costosa”.