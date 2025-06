Sono quasi due stagioni che Paul Pogba guarda da lontano il calcio che conta, tra infortuni e squalifica per doping: nello scorso mercato invernale era stato offerto anche alla Fiorentina, che però non c'era cascata. In questi giorni però un club francese vorrebbe riportarlo in patria ed è il Monaco, pronto a offrirgli due anni di contratto:

