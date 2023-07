Sono queste ore decisive per la cessione di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino della Fiorentina è sempre più vicino al Manchester United per una cifra che dovrebbe avvicinarsi ai 30 milioni di euro richiesti da Commisso. Si tratta per una base fissa sui 25 milioni, ai quali si dovrebbero aggiungere alcuni bonus. La chiusura è molto vicina.

Con il tesoretto di Igor e Amrabat (circa 50 milioni), la Viola punta a rifarsi il look in tutti i reparti. Audero della Sampdoria per la porta, Sutalo della Dinamo Zagabria o Murillo del Corinthians per la difesa; mentre per il centrocampo il desiderio di sempre è Dominguez del Bologna. Tutte trattative più o meno complicate, ma che la Fiorentina potrà provare ad affondare adesso che le casse si sono rimpinguate.

In uscita, poi, resta sempre Kokorin. Nonostante il gol al Catanzaro, l'ingaggio del russo pesa eccessivamente alla società viola, che sta cercando club disposti ad accollarsi l'attaccante fuori dai piani di Italiano. Discorso diverso, invece, per Ikone, che nonostante le ripetute voci di mercato, dovrebbe essere confermato. Il francese gode della fiducia dell'allenatore che vuole riproporlo con costanza nella prossima stagione.