Eriksson torna in Italia per ricevere l'abbraccio dei tifosi biancocelesti: "Devo ringraziare la Lazio"

Sven-Goran Eriksson, ex tecnico viola, oggi andrà all'Olimpico di Roma dove assisterà alla sua Lazio, che vinse lo scudetto nel 1999/2000, affrontare il Sassuolo. Eriksson, che appunto ha seduto anche sulla panchina della Fiorentina, è stato intervistato da Repubblica dove ha ringraziato chi gli è stato vicino in questo difficile periodo di malattia:

Eriksson oggi in Italia

“Sono io che devo ringraziare i tifosi della Lazio. Queste giornate mi danno onore, mi danno energia, mi danno vita. La società mi aveva già invitato un anno fa per il derby di Roma. Mi ha chiamato di nuovo perché, mi hanno spiegato, allora il saluto era stato improvvisato".