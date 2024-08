La Fiorentina potrebbe ancora bussare al Boca Juniors per un altro motivo…

La Fiorentina sta cercando un modo per arrivare a Cristian Medina del Boca Juniors, anche se l'intenzione del club argentino è cercare di trattenerlo a ogni costo, come confermato dal vicepresidente stesso. Ma la Viola potrebbe prolungare i contatti con gli Xeneizes per un altro motivo.

Fiorentina, niente anticipo per Valentini?

In tutta la frenesia degli ultimi giorni di mercato, è più semplice dimenticarsi di Nicolas Valentini. Eppure sarà un nuovo giocatore viola, certamente da gennaio in poi. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, tuttavia, la Fiorentina ha tempo fino al 30 agosto per presentare un'offerta al Boca Juniors per ottenere subito Valentini. Si tratterebbe di circa 1,5-2 milioni di euro.