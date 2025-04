Stretti intorno al giocatore preso di mira: La richiesta d'aiuto accolta dallo spogliatoio

Periodo delicato per Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina è ritornato sulle pagine di tutti i giornali ma non per i suoi colpi in campo, bensì perché sono venute alla ribalta le sue chat sul giro di scommesse in cui era finito qualche anno fa.

Ha già pagato

Una vicenda che lo ha colpito e che lo ha messo fuori dai campi per squalifica per diverso tempo. Un argomento questo che non lo fa stare bene, come ammesso chiaramente dallo stesso giocatore.

Palladino, i compagni e i tifosi

Qui entra in scena la Fiorentina, con un abbraccio di gruppo che va a ‘stringere’ il giocatore viola preso di mira in questi giorni. Palladino ha coccolato il proprio centrocampista: “Ai miei calciatori darò sostegno e amore. Io lo difenderò sempre, è stato molto onesto e sincero”.

Ma anche compagni e tifosi si sono uniti in questa campagna a suo favore, perché tutti sanno quanto possa essere importante Nicolò per questa squadra.