Palladino ha pochi dubbi: contro il Cagliari tornano i soliti. Il sostituto di Bove dovrebbe essere Sottil, mentre Gudmundsson…

Questo pomeriggio l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina all viglia della sfida di domani contro il Cagliari di Davide Nicola. Rispetto alle ultime settimane, in cui ci sono state molte defezioni, in vista della sfida di domani nasconde pochissime sorprese Raffaele Palladino: la squadra ha svolto la sessione di rifinitura questa mattina, praticamente al completo.

Contro il Cagliari nessuno scherzo: tornano i titolari. De Gea e Adli..

Il tecnico gigliato infatti, come dimostrato finora con l'alternativa in base alla competizione, tra i pali ritroverà David De Gea: lo spagnolo torna tra i pali dopo lo stop in Coppa Italia. Nessun problema anche per Yacine Adli, nelle scorse settimane spesso in dubbio: il rinvio della partita contro l'Inter e il mancato impiego contro l'Empoli hanno fatto si che il francese potesse riposarsi, recuperando di fatto il problema alla caviglia dopo la botta rimediata a Como.

Ecco chi sarà il sostituto di Bove

Le novità arrivano in attacco dove, a causa della forzata assenza di Edoardo Bove, Palladino sembrerebbe essersi deciso a riconfermare Riccardo Sottil sulla fascia sinistra. Dall'altra parte potrebbe esserci un ballottaggio: Colpani parte nettamente avanti ma, dopo la scialba prestazione contro l'Empoli, crescono le quotazioni di Ikone. Per quello che riguarda Gudmundsson il giocato sta bene e si allena in gruppo da due settimane, starà al tecnico capire se impiegarlo dal primo minuto o solo a partita in corso.