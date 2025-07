Pioli studia la rosa della Fiorentina: Valentini out, si cerca un centrocampista fisico. Mandragora vicino al rinnovo, la Premier chiama Richardson

Il calciomercato entra nel vivo e lo fa anche per la Fiorentina, nonostante giustamente Stefano Pioli abbia chiesto 2-3 settimane di tempo per valutare l’enorme (a livello numerico) materiale tecnico oggi a disposizione. Dando per scontato che la Viola dovrà operare moltissime cessioni per rendere la rosa numericamente appropriata, come lo stesso allenatore ha richiesto, facciamo il punto sulle trattative in entrata ed in uscita della squadra gigliata.

Valentini saluta, Kospo in prima squadra?

Nicolas Valentini, argentino ex Boca, sembra che non avrà chance da giocarsi con la Fiorentina neanche stavolta. Il calciatore, come anticipato più volte, è ormai del Verona. Il trasferimento sarà in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. La Viola, che acquistò il calciatore a parametro 0, conserverà anche il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. La stessa percentuale che la società gigliata vanta su un altro giocatore del Verona e cioè Ghilardi, conteso tra Roma e Betis.

In difesa, quindi, Pioli dovrà valutare se a livello di centrali la squadra vada bene così (con l’inserimento magari, in pianta stabile, in prima squadra del giovanissimo Eman Kospo, scuola Barcellona) o se si dovrà mettere in piedi un’altra operazione in entrata.

Calciomercato Fiorentina in entrata: priorità ad un centrocampista fisico

Numericamente di centrocampisti ce ne sono davvero tanti, ma la scrematura che la preparazione porterà a compimento renderà necessario l’acquisto di 1 o 2 atleti in quel ruolo. Richardson, intanto, ha estimatori in Inghilterra. Priorità ora va ad uno di stazza fisica imponente. Non per niente i candidati principali al momento portano i nomi di: Franck Kessié e Simon Sohm.

Il primo è un vero fuoriclasse del ruolo, ha tutto per fare la differenza dal punto di vista fisico, tecnico e dell’agonismo. Pioli lo conosce benissimo per averlo allenato al Milan. L’ex Barcellona è ora in Arabia Saudita (all’Al-Ahli), ma l’operazione ha dei costi veramente esorbitanti, tanto che la Fiorentina tiene d’occhio con molto interesse anche Sohm, che però il Parma, così come Bernabé, non vuole vendere. I ducali, dopo aver ceduto Bonny all’Inter, non hanno più nessuna necessità economica di operare in uscita e per questo sparano alto, cifre anche fuori mercato.

La Fiorentina, comunque, non ha fretta, perché Pioli vuole valutare tutti gli elementi della rosa attuali per i prossimi 15-20 giorni, prima di poter operare delle scelte definitive. Chiosa su Rolando Mandragora: il calciatore ex Toro, dopo l’eccellente seconda parte di stagione scorsa, è vicino al rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2029. Gli altri interessamenti sembrano, infatti, essere andati tutti a vuoto.