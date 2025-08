Brusca frenata nel trasferimento di Sebastiano Esposito al Cagliari. E se la Fiorentina riuscisse a cedere Beltran...

Nonostante ormai da qualche settimana il suo futuro sia praticamente scritto, con l’Inter che aspetta soltanto di mettere nero su bianco l’accordo con il suo nuovo club, improvvisamente sembra essersi bloccata la trattativa che porterebbe Sebastiano Esposito al Cagliari. L’ex attaccante dell’Empoli, seguito molto da vicino anche dalla Fiorentina, sembrava ad un passo dal trasferimento in Sardegna ma nelle ultime ore sarebbe cambiato qualcosa.

Esposito al Cagliari sembrava fatta ma adesso c'è distanza tra i due club

Secondo quanto riportato poco fa da SkySport negli ultimi giorni ci sarebbe stata una brusca frenata nella trattativa, con un conseguente stallo che non fa contento il ds sardo Angelozzi. Che ci sia dietro l’imminente cessione di Beltran al Flamengo, con il conseguenze passaggio del classe 2002 a Firenze? L’emittente ha cercato di far il punto della situazione in merito.

Le motivazioni dietro allo stallo: la Fiorentina, almeno per ora, non c'entra nulla

Stando a quanto riportato da SkySport all'origine del rallentamento risiederebbe il fatto che sarebbero cambiate le condizioni legate alle cifre finali che il Cagliari avrebbe dovuto versare all'Inter con una distanza sulla valutazione del cartellino e il Cagliari che avrebbe chiesto di abbassare la cifra fissa a 3 milioni, aggiungendo 300mila euro di bonus per le prossime tre salvezze oltre alla percentuale sulla rivendita. Niente che avrebbe a che fare con un eventuale interessamento della Fiorentina, che comunque è sempre piu vicina a piazzare Beltran al Flamengo e che quindi nei prossimi giorni potrebbe tornare a farsi sentire.