Agente in rapporti anche con la Fiorentina, Diego Tavano a Tmw ha parlato dell'uscente Palladino ma anche di Richardson e Bove:

“Palladino è un allenatore di alto livello. Non entro nel merito della scelta che ha fatto. La Fiorentina ha tutto per scegliere con il giusto tempo il proprio allenatore perché ha una società molto forte. Ma al di là della Fiorentina, in questo valzer di allenatori mi sembra strano che un tecnico bravo e preparato come Roberto Mancini non abbia ancora trovato una panchina. Per questo apprezzo ormai più la Moto Gp che il calcio: lì scelte e successi dipendono per il 90% e forse anche di più dalla meritocrazia e la restante parte da varie ed eventuali; nel calcio invece è al contrario.

Richardson? Ha giocato gli ultimi tre mesi ad altissimi livelli. Penso che la Fiorentina voglia tenerlo. Ma teniamo alta l’attenzione perché è un calciatore che piace a livello internazionale. Bove? Approfitto di questo spazio per ringraziare nuovamente i tifosi della Fiorentina che sono stati magnifici e gli hanno dato tutto l’affetto del mondo, sono stati decisivi in un periodo difficile. Lo hanno trattato come un figlio. Edoardo si è sentito amato. E ringrazio anche i tifosi della Roma perché il tributo in occasione della partita contro la Fiorentina è stato commovente e rimarrà sempre impresa nella sua mente. Edoardo ha sempre dato tutto se stesso sudando la maglia e non risparmiandosi. Del futuro parleremo a tempo debito”.