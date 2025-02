La Fiorentina Femminile perde il primo round della semifinale di Coppa Italia. Contro-rimonta efficace della Juventus

Non è un periodo positivo per la Fiorentina Femminile, che in campionato non ha ancora trovato una vittoria nel 2025 ma che aveva da giocarsi un match di enorme importanza, contro la Juventus. La prima delle due semifinali di Coppa Italia va in mano alle bianconere, che vincono 2-3 in trasferta.

Sconfitta in Coppa Italia per la Fiorentina Femminile

Partenza a razzo con le ospiti subito in vantaggio, con rete di Harviken. Risposta immediata della Fiorentina, che ribalta la situazione nel giro di tre minuti con Bonfantini e Faerge. Le ragazze di De La Fuente reggono fino a fine primo tempo, quando Bonansea riporta la sfida nuovamente sul pareggio. A un quarto d'ora dal termine Vangsgaard regala il definitivo 2-3 alla Juventus, che dunque giocherà in casa il ritorno del 4 marzo con una rete di vantaggio.