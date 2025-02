Fagioli: La Fiorentina riparte dal sì del giocatore. L'insidia francese e il Piano B

Un altro affare tra Fiorentina e Juventus? Possibile. Il nome delle ultime ore di mercato è Nicolò Fagioli, giocatore in uscita dal club bianconero.

I viola hanno il sì al trasferimento da parte del giocatore ma manca quello con la Juve che vorrebbe monetizzare la sua cessione.

C'è ancora margine tra le parti per poter far quadrare tutto da qui alla mezzanotte, termine ultimo per poter effettuare acquisti e cessioni in questa sessione di mercato.

Attenzione però all'Olympique Marsiglia che potrebbe arrivare al centrocampista con la disponibilità a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Fatto non da poco.

E' vero però che l'arrivo di Fagioli libererebbe Ismail Kone, che potrebbe a sua volta essere il Piano B, last minute della Fiorentina, per non ritrovarsi sguarnita in mediana.