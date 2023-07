Giorni decisivi per la cessione di Amrabat in Inghilterra. Le ultime sul centrocampista della Fiorentina

Come annunciato dalla Fiorentina, il calciatore Sofyan Amrabat dovrebbe raggiungere la squadra lunedì 24 luglio nel ritiro del Viola Park, insieme all'argentino Nicolas Gonzalez. Ma ci sono importanti novità di mercato per quanto riguarda il centrocampista marocchino.

Secondo quanto appreso da Sara Meini di Rai Tgr Toscana, per il giocatore marocchino questi sono giorni decisivi per la cessione. Il Manchester United infatti proverà a chiudere entro il fine settimana, cercando così di anticipare la concorrenza degli altri club europei e non solo.

Le voci dalla Spagna erano insistenti, soprattutto sponda Barcellona e Atletico Madrid, ma adesso sono i Red Devils la società più vicina ad accaparrarsi uno dei protagonisti dell'ultimo Mondiale.