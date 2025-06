Il Como blocca l'Inter e si tiene Fabregas: "Cesc non si muove". Attenzione a Vieira

Sono gli allenatori a tenere banco in questa fase del mercato in Serie A. E in questo senso arriva una notizia clamorosa, perché con una nota inviata direttamente a SkySport, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha definitivamente chiuso alla possibile partenza di Cesc Fabregas all'Inter.

“Rifiuto comunicato all'Inter”

“Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter - ha scritto - che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter”.

Occhi puntati su Vieira

Attenzione ora a Patrick Vieira. Potrebbe essere lui a sedersi ora sulla panchina nerazzurra. In queste ultime ore c'è chi ha collegato il francese del Genoa anche alla Fiorentina.