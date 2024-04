E' un Tullio Gritti furioso per l'ammonizione comminata dall'arbitro a Scamacca quello che si presenta su Canale 5 dopo la vittoria dell'Atalanta sulla Fiorentina: “Non va sul piede di Gonzalez, è un contrasto di gioco, non è un fallo da cartellino giallo. Il contrasto non esiste più”. Scamacca non giocherà la finale per squalifica".

Poi il vice di Gasperini (che era in tribuna per squalifica) aggiunge, sbagliando, sulla rete annullata ai nerazzurri: “Koopmeiners prende prima il pallone di Beltran”.

E inoltre sulla prestazione degli orobici: “Abbiamo fatto quattro gol, ne abbiamo sbagliati sei o sette, abbiamo fatto una partita straordinaria, più di così non potevamo fare. La rete di Martinez Quarta è un episodio che valuteremo, ma il nostro portiere non ha fatto una parata, mentre Terracciano credo che abbia battuto il record di lanci lunghi”.