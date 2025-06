VIDEO: Così Dzeko aveva lasciato l'Italia, semplicemente trascinando l'Inter in finale di Champions

Una carriera lunghissima, che a livello professionistico ha già scavalcato i 20 anni per Edin Dzeko, prossimo attaccante della Fiorentina. Il bosniaco è giunto alla sua terza tappa in Serie A, dopo aver fatto le fortune di Roma e Inter: il suo ultimo acuto in Italia era stato proprio con la maglia dei nerazzurri e in un appuntamento tutt'altro che banale. La rete dell'1-0 nella semifinale di andata di Champions, un Inter-Milan finito 2-0. Quell'anno l'occasione di alzare un trofeo a livello internazionale e chissà che in maglia viola non possa arrivare un'altra chance per lui.