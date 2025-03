L'intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio per intervenire sulla Fiorentina e su alcuni interpreti della rosa di Raffaele Palladino: “Credo che l'obiettivo finale della squadra e della società sia entrare in Europa League, ma la strada non è semplicissima. Io ritengo questa rosa migliore di quella dello scorso anno e, se l'obiettivo non venisse centrato, credo che la Fiorentina farà delle scelte e prenderà decisioni in vista del prossimo anno. Per me la qualificazione all'Europa League renderebbe la stagione positiva".

E sui singoli: “Kean adesso è fondamentale per la Fiorentina, non solo per i gol. Farà gola a tanti, soprattutto con la clausola. Ma tenerlo sarebbe importante per il futuro e per continuare a crescere. Beltran? Lo considero perfetto per giocare in un attacco 1-2 o 2-1, ma i numeri in zona gol non sono buonissimi. Può fare di più. Valentini mi ha stupito per l'impatto che ha avuto a Verona e l'approccio al calcio italiano. Un plauso alla Fiorentina per la scelta. Ora sono curioso di vederlo in ritiro a luglio”.