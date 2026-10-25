Non finisce la crisi dell'Udinese che resta in compagnia della Fiorentina dopo il k.o. col Milan. La nuova CLASSIFICA di Serie A

C'è una squadra reduce da una striscia negativa anche più lunga di quella della Fiorentina ed è l'Udinese, che ha messo insieme la sua sesta sconfitta di fila. Nel posticipo serale infatti i friulani hanno perso per 2-0 in casa contro il Milan.

Avvio shock per i bianconeri che dopo sei minuti vanno sotto: punizione battuta rapidamente da Modric che trova Pulisic, tutto solo davanti a Okoye e freddo a batterlo col destro. Il raddoppio arriva nel secondo tempo: botta di Jashari dal limite, ribattuta corta di Okoye e tap-in vincente di Hutchinson. L'Udinese resta quindi a quota 4, a pari con la Fiorentina.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 22, Inter 22, Roma 18, Milan 18, Como 17, Frosinone 14, Juventus 14, Cagliari 13, Torino 13, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Genoa 7, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.