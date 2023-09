Il Ferencvaros si prende la testa del girone, battendo il Cukaricki. La Roma esordisce vincendo con lo Sheriff in Europa League

Ha iniziato con un pareggio proprio come un anno fa la Fiorentina in Conference, stavolta però sul campo della più pericolosa del girone, il Genk. Un pareggio incassato nel finale che costa la testa del girone, vista la vittoria del Ferencvaros contro il Cukaricki: in vantaggio i serbi al 26' con Ivanovic, poi la rimonta degli ungheresi, prima con il rigore di Varga e poi con Owusu allo scadere del primo tempo. Al 79' la firma di Pesic per il 3-1 definitivo.

In Europa League impegnata l'altra italiana del pomeriggio, la Roma che ha vinto per 2-1 sul campo dello Sheriff Tiraspol: reti di Paredes e Lukaku per i giallorossi.