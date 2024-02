Il (non) mercato che suggerisce il cambio di modulo e il piccolo rosso nel bilancio di gennaio

Aveva chiesto un esterno, l'aveva fatto pubblicamente e sembrava ben sicuro di quanto gli fosse stato promesso: invece Italiano si è ritrovato con un centravanti in più e un esterno addirittura in meno. Questo, scrive La Nazione, potrebbe suggerire (se non imporre) a Italiano un cambio di modulo che ieri si è parzialmente intuito. Il bilancio di gennaio intanto si è chiuso con un piccolo rosso, da circa 450mila euro, tra gli ingressi di Belotti e Faraoni e le uscite di Brekalo e Mina.