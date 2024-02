Seguito in passato da Juventus e Fiorentina, Lotito adesso è pronto a blindare Felipe Anderson: ecco la nuova proposta della Lazio

Nei mesi scorsi era stato prima avvicinato alla Fiorentina, salvo poi essere stato smentito dalla stessa dirigenza viola, ed alla Juventus, che secondo molti avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore per la prossima stagione. Stiamo parlando dell’esterno della Lazio Felipe Anderson che, al contrario di quello che potevano essere i rumors di mercato, adesso potrebbe clamorosamente restare a Roma.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Messaggero il presidente biancoceleste Claudio Lotito, capendo l’importanza del giocatore, abbia deciso di non arrendersi, provando addirittura a proporre al giocatore una nuova offerta per il rinnovo. Il contratto del brasiliano scade a giugno e, nonostante non ci fossero problemi in termini economici, ancora non è stato trovato nessun accordo.

Lotito nelle ultime settimane avrebbe migliorato l’offerta al brasiliano: nessuna modifica per quanto riguarda l’ingaggio, che resterebbe di 3.5 milioni di euro, bonus inclusi, ma un’importante miglioramento sulla durata del contratto. Non più un triennale con opzione per il quarto anno ma direttamente un quinquennale. Se qualche settimana fa il destino di Felipe Anderson sembrava ormai segnato, con un imminente passaggio alla Juventus, adesso tutto sembra essere cambiato.